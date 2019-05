Die Tennis-Weltranglisten-Erste Naomi Osaka ist bei den French Open mit Mühe in die dritte Runde eingezogen. Die US-Open- und Australian-Open-Siegerin setzte sich in Paris gegen die frühere Nummer eins Victoria Asarenka aus Weißrussland in 2:50 Stunden mit 4:6, 7:5, 6:3 durch.