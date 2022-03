Australien-Premier zu Barty: "Du hast die Nation inspiriert"

Sydney

"Es war toll, heute mit Dir zu sprechen, Ash Barty, und einfach zu sagen: "Danke, Ash"", schrieb Morrison am Mittwoch in einem Tweet. Die 25-Jährige hatte kurz zuvor in einem emotionalen Video mitgeteilt, Abschied vom Tennis zu nehmen.

"Danke, dass Du die Nation inspiriert hast. Du hast einfach Klasse", würdigte der Regierungschef. Die Erfolge der Athletin würden für alle Zeit gefeiert werden. "Im Namen aller Australier wünsche ich dir und deinem Verlobten Garry nur das Beste für eure Hochzeit und euer neues gemeinsames Leben."

dpa