Aus für Siegemund in Runde zwei in New York

Laura Siegemund ist in der zweiten Runde des WTA-Turniers in New York ausgeschieden.

Die 32 Jahre alte Tennisspielerin aus Metzingen verlor am Montag ihr Match gegen die Russin Vera Swonarewa deutlich mit 1:6, 1:6. Als einzige Deutsche hatte sich die Nummer 67 der WTA-Rangliste über die Qualifikation einen Platz im Hauptfeld für das Turnier erkämpft, das als Generalprobe für die am 31. August an selber Stelle beginnenden US Open gilt.