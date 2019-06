Paris

Barty ist die erste australische Siegerin in Paris seit Margaret Court 1973. In der Weltrangliste wird sie sich von Platz acht auf Rang zwei verbessern. Im dritten Vergleich mit Vondrousova war es der dritte Sieg für Barty, die nach den US Open 2014 für fast zwei Jahre mit dem Tennis aufgehört und zwischenzeitlich Kricket gespielt hatte.

dpa