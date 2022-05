Rom

Alcaraz sagte seine Teilnahme wegen leichten Knöchelproblemen ab.

Der 19 Jahre alte Spanier will mit Blick auf die in zwei Wochen beginnenden French Open kein Risiko eingehen. In Madrid hatte Alcaraz im Finale am Sonntag Olympiasieger Alexander Zverev mit 6:3, 6:1 deklassiert. Das Turnier in Rom läuft bereits. Die Stars wie Zverev haben in der ersten Runde ein Freilos.

© dpa-infocom, dpa:220508-99-209068/2

