Straßer Slalom-Dritter in Garmisch - Kristoffersen siegt

Garmisch-Partenkirchen

Zur Halbzeit hatte er nur auf dem 16. Platz gelegen. Der Sieg ging wie am Vortag an den Norweger Henrik Kristoffersen, der damit als erster Fahrer in dieser Saison zwei Slaloms gewinnen konnte. Zweiter wurde der Brite Dave Ryding. Die Schweizer Loic Meillard und Ramon Zenhäusern, die nach dem ersten Lauf vorne gelegen hatten, schieden noch aus.

"Extrem cool" fand Straßer seinen dritten Podiumsplatz in diesem Winter nach Rang drei in Adelboden und dem Sieg in Schladming. "Es war extrem anspruchsvoll von der Kurssetzung, aber immer noch cool zu fahren", sagte er der ARD über den Finallauf, vor dem er nochmal das Material angepasst hatte. Eine "Riesengaudi" sei das Event gewesen.

Für Straßers Teamkollegen waren die Heimrennen ein Debakel. Wie schon am Samstag erreichte auch am Sonntag keiner der weiteren sechs deutschen Starter - darunter Alexander Schmid und Julian Rauchfuss, die mit dem 29-Jährigen vor einer Woche Olympia-Silber im Mixed-Teamevent geholt hatten - den zweiten Durchgang. Es waren die ersten Weltcup-Slaloms auf dem Gudiberg seit März 2010. Damals gab es einen Heimsieg durch den heutigen TV-Experten Felix Neureuther.

