Wisla

Horngacher tritt im deutschen Skispringen ein schweres Erbe an. Unter Schuster gab es zuletzt Einzeltitel bei Olympia 2018 in Pyeongchang sowie bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld 2019. "Es gibt noch viele Ziele und Aufträge, die zu erledigen sind", kündigte der frühere Skispringer Horngacher an. Die Saison beginnt am kommenden Wochenende im polnischen Wisla.

dpa