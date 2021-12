Ski-Ass Schmid rast aufs Podest - und denkt an den Bruder

Alta Badia

Alexander Schmid konnte sein Glück kaum fassen. Der Skirennfahrer vom SC Fischen hat erstmals das Podest in einem Riesenslalom-Weltcup erreicht. Der 27-Jährige fuhr in Alta Badia auf Platz drei.

1,09 Sekunden lag er im Ziel hinter dem wieder einmal überragenden Schweizer Marco Odermatt, der bereits seinen vierten Saisonsieg feierte. Zweiter wurde der Italiener Luca De Aliprandini (+1,01 Sekunden). "Wahnsinn", sei das. Ein "Traum", sagte Schmid dem Bayerischen Rundfunk, nachdem er sich im ersten Riesentorlauf auf der Gran Risa am Sonntag noch nicht einmal für das Finale der besten 30 qualifiziert hatte.

Diesmal fuhr der Allgäuer aber wie entfesselt - und das endlich auch mal in zwei Läufen nacheinander. Schon bei der Zieleinfahrt nach dem famosen zweiten Durchgang riss er beide Arme nach oben und jubelte. Anders als bei der WM in Cortina d'Ampezzo im Februar, als er nach Rang drei im ersten Lauf noch ausgeschieden war, ließ er sich den Podiumsplatz diesmal nicht mehr nehmen. "Ich bin überglücklich", sagte Schmid. "Man arbeitet so hart jeden Tag. Es sind immer wieder Höhen und Tiefen dabei." Diesmal wollte er "einfach nur Spaß haben".

Gedanken an den Bruder

Auch Zuspruch aus der Heimat habe es nach der Enttäuschung vom Vortag gegeben, berichtete der Riesentorlaufspezialist - und widmete den dritten Platz auch seinem ein Jahr älteren Bruder Manuel, der infolge eines schweren Trainingssturzes vom Sommer für die komplette Saison ausfällt. "Jetzt fahr ich für uns beide mal", hatte sich Schmid, der bislang nur in Parallelevents unter den Top 3 gelandet war, gesagt.

Sein Teamkollege Julian Rauchfuß hatte als 44. am Montag in Alta Badia den zweiten Lauf verpasst. Fabian Gratz war nach seinem Sturz am Vortag, bei dem er eine Schuhrandprellung am linken Bein erlitten hatte, gar nicht erst an den Start gegangen.

