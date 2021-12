London

Für "Barney" ist es die Rückkehr nach einem Jahr WM-Pause, weil er im Dezember 2019 eigentlich seine Karriere beendet hatte. In den Alexandra Palace kam er am Abend mit einem Mund-Nasen-Schutz, den er erst auf der Bühne absetzte. Am Donnerstag (22.00 Uhr/Sport1 und DAZN) kommt es nun zu einem brisanten Duell der ehemaligen Weltmeister: Van Barneveld bekommt es dann mit dem Engländer Rob Cross, der in Runde eins ein Freilos hatte, zu tun.

