Werth verabschiedet "Traumpferd" Bella Rose in Aachen

Aachen

"Klar, wir greifen nochmal an, wollen bei unserem letzten Auftritt auf der großen internationalen Bühne nochmal zeigen, was wir können", wurde die 52-jährige Werth in der Mitteilung zitiert.

Die erfolgreichste Dressurreiterin der Welt hatte mit der 17-jährigen Stute zuletzt bei den Olympischen Spielen in Tokio Gold mit dem Team und Silber in der Einzelwertung gewonnen. Zuvor war das Duo zweimal Team-Weltmeister und einmal Einzel-Weltmeister im Grand Prix Special geworden. Bei den Europameisterschaften 2019 holten sie alle drei Titel. "Bella Rose ist mein Traumpferd", sagte Werth einmal.

© dpa-infocom, dpa:210812-99-820670/2

dpa