Werth schlägt zurück: 16. Titel bei Dressur-Meisterschaften

Balve

Die 51 Jahre alte Rekordreiterin aus Rheinberg siegte in der Kür. Für den Siegritt mit ihrer Stute Weihegold erhielt die erfolgreichste Reiterin der Welt 90,825 Prozent.

Auf Platz zwei kam Jessica von Bredow-Werndl, die am Samstag in der Special-Prüfung Rang eins vor Werth belegt hatte. Die 34 Jahre alte Reiterin aus Tuntenhausen erhielt mit ihrer Stute Dalera in der Kür 89,350 Prozent. Dritte wurde Dorothee Schneider (51) aus Framersheim mit Faustus (81,600).

Anzeige

© dpa-infocom, dpa:200920-99-638669/2

Weitere DNN+ Artikel

dpa