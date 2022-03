Grand-Slam-Bonus gewonnen: Deußer siegt in 's-Hertogenbosch

's-Hertogenbosch

Der seit mehreren Jahren in Belgien lebende Hesse ritt im Sattel von Tobago wie fünf weitere Paare im Stechen ohne Fehler, war aber in 37,90 Sekunden der Schnellste. Auf den Plätzen zwei und drei folgten die Niederländer Harrie Smolders mit Monaco (38,03) und Willem Greve mit Grandorado (38,40). Zweitbester deutscher Starter in den Niederlanden war Marcus Ehning aus Borken, der mit Stargold (37,48) schneller als Deußer ritt, aber wegen eines Abwurfs nur auf Rang acht kam.

Zum Grand Slam des Springsports gehören neben Aachen und 's-Hertogenbosch auch die Turniere in Genf und im kanadischen Spruce Meadows. Wer drei dieser Turniere hintereinander gewinnt, erhält eine Prämie von einer Million Euro.

