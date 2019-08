Die Organisatoren der Deutschland-Tour denken derzeit noch nicht daran, das Radrennen wieder auf eine Woche auszudehnen.

"Das ist kurzfristig noch kein Thema gewesen. Das Rennen funktioniert so, wie es ist, wie man an der Teilnehmerliste sieht. Es zu erweitern, würde auch bedeuten, ein Wochenende früher anzureisen und eine Woche weniger Pause nach der Tour de France", sagte Deutschland-Tour-Chef Claude Rach in einer Telefonkonferenz vor dem Auftakt am 29. August in Hannover.