Bevor es in der zweiten Woche weitere vereinzelte Chancen für Sprinter Pascal Ackermann vom Team Bora-hansgrohe geben könnte, steht schon am Sonntag die nächste Bergetappe auf dem Programm. Auf den 146,4 Kilometern von Biescas nach Sallent de Gállego hat es vor allem der 14-Kilometer-Schlussanstieg in sich.

Der Gesamtführende Roglic, der im September nur knapp seinen ersten Tour-de-France-Gesamtsieg verpasste, könnte nach drei Podestplätzen zum Auftakt einen weiteren Versuch starten, seine Rivalen im Gesamtklassement zu distanzieren.

