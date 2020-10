Ulissi gewinnt zweite Giro-Etappe

Der Italiener Diego Ulissi hat die zweite Etappe des 103. Giro d'Italia auf Sizilien gewonnen und damit für ein perfektes Wochenende der Gastgeber gesorgt.

Nach 149 weitgehend flachen Kilometern setzte sich der 31-Jährige beim Bergsprint in Agrigent vor dem dreimaligen Weltmeister Peter Sagan und Mikkel Honore durch. Am Samstag hatte Zeitfahr-Weltmeister Filippo Ganna mit einer Fabelzeit das 15 Kilometer lange Einzelzeitfahren mit Ziel in Palermo für sich entschieden. Das Rosa Trikot des Gesamtführenden behielt Ganna nach dem ersten Wochenende, der ehemalige Tour-Sieger Geraint Thomas ist Gesamtdritter.