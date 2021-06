Tour de Suisse: Schweizer Bissegger holt Etappensieg

Gstaad

Der frühere deutsche Straßenradmeister Maximilian Schachmann kam auf dem nicht allzu anspruchsvollen Teilstück mit dem Hauptfeld ins Ziel und bleibt in der Gesamtwertung Vierter. Der 27 Jahre alte Berliner liegt weiter sechs Sekunden hinter dem Führenden Mathieu van der Poel aus den Niederlanden.

Der fünfte Tagesabschnitt der Schweiz-Rundfahrt wird am Donnerstag in Gstaad gestartet und endet nach 175,2 Kilometern mit einer Bergankunft auf 1385 Metern Höhe in Leukerbad. Die Rundfahrt endet am Sonntag in Andermatt.

