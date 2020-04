Berlin

Ich möchte jetzt nicht zu schwarzmalen, aber ich glaube schon, dass viele Sponsoren nur wegen der Tour de France in den Radsport einsteigen", sagte Martin im Interview von "Omnisport".

Die bedeutendste Radrundfahrt der Welt ist bereits um zwei Monate verschoben worden, der Tour-Start soll nun am 29. August in Nizza erfolgen. Sollte die reguläre Austragung bis dahin nicht möglich sein, wäre für Martin auch eine "Geister-Tour" eine mögliche Variante. "Ich denke, dass umso mehr Fans vor dem Fernseher sitzen würden, vielleicht auch Fans, die sonst nicht so am Radsport interessiert sind. Es könnte das einzige große Sportereignis in diesem Jahr sein. Insofern fände ich es schlecht, wenn man diese Option von vornherein nicht ziehen will", betonte der 34-Jährige.

