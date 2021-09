Teamchef Denk sorgt sich um Zukunft des deutschen Radsports

Knokke-Heist

Der 47 Jahre alte Denk sorgt sich dabei weniger um das deutsche Team in den kommenden Jahren, obwohl in Tony Martin und André Greipel in diesem Jahr zwei Routiniers ihre erfolgreichen Karrieren beenden. Sondern eher darum, was nach der derzeit erfolgreichen Generation um den ehemaligen Tour-Vierten Buchmann und Klassikerspezialist Schachmann folgt.

Für eine Förderung der Jugend brauche es nicht die Bundesliga, "sondern die Kirmesrennen. Die finden aktuell nicht mehr statt, weil die Auflagen so, so hoch sind", betonte Denk. Er appellierte an die Politik und den Bund Deutscher Radfahrer (BDR), in diesem Bereich Fortschritte zu machen. In anderen Ländern sehe die Nachwuchsförderung "deutlich besser aus".

