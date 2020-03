Radprofi Maximilian Schachmann hat sein Gelbes Trikot des Gesamtführenden bei der 78. französischen Fernfahrt Paris-Nizza erneut erfolgreich verteidigt.

Der 26 Jahre alte Berliner vom Team Bora-hansgrohe kam am Dienstag auf der dritten Etappe nach 212,5 Kilometern von Chalette-sur-Loing nach La Châtre als 13. ins Ziel und geht somit am Mittwoch im Leadertrikot in das 15,1 Kilometer lange Einzelzeitfahren mit Start und Ziel in Saint-Amand-Montrond.