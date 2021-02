Radteam und Führender steigen bei UAE-Tour aus

Al Mirfa

Um einen weiteren sicheren Verlauf der Rundfahrt in den Vereinigten Arabischen Emiraten nicht zu gefährden, einigten sich die Organisatoren auf diesen Schritt. Die betroffene Person und alle Kontaktpersonen begaben sich unverzüglich in Isolation.

Van der Poel hatte sich am Sonntag den Auftaktsieg vor seinem Landsmann David Dekker im Sprint einer etwa 20-köpfigen Spitzengruppe gesichert. Pascal Ackermann vom deutschen Team Bora-Hansgrohe kam bei der von vielen Windkanten geprägten Etappe von Al Dhafra Castle nach Al Mirfa über 176 Kilometer abgeschlagen in einer Verfolgergruppe ins Ziel.

Die Rundfahrt ist nach der Absage der Tour Down Under im Januar der Auftakt der World-Tour in diesem Jahr. Bis zum 27. Februar bieten sich noch weitere Chancen für die Sprinter auf einen Etappensieg.

