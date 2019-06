Köln

Lokalmatador Nils Politt belegte den vierten Platz.

Das älteste noch existierende Eintagesrennen in Deutschland mit der Schleife durch das Bergische Land hat in den letzten Jahren an Attraktivität verloren. Von den WorldTour-Teams waren in diesem Jahr in Köln, wo einst Jan Ullrich und Erik Zabel triumphierten, nur noch Katusha und Bora-hansgrohe vertreten.

dpa