Operation Aderlass: Aktiver Radsportler noch nicht enttarnt

Zu den in der Blutdopingaffäre Operation Aderlass noch nicht enttarnten Sportlern gehört auch ein aktiver Radprofi.

"Meines Wissens gibt es einen Radsportler, der noch aktiv ist und dessen Name noch nicht öffentlich bekannt ist. Ich weiß allerdings nicht, ob er von seinem Team für die Tour de France nominiert wird", sagte Oberstaatsanwalt Kai Gräber, der die Anklageschrift in dem am 16. September beginnenden Prozess verfasst hat, dem Magazin "Tour".