Olympiasiegerin Kröger hofft auf mehr TV-Präsenz für Frauen

Roubaix

Kröger ist sowohl auf der Bahn als auch auf der Straße aktiv und hofft, dass die Austragung der Tour de France im Jahr 2022 "kein Beiprogramm" werde wie in vielen anderen Fällen.

Auch bei den Preisgeldern müsse sich etwas ändern. "300 Euro für den Sieg und das teilt man dann noch durch sechs Fahrerinnen und zehn Prozent gehen noch ab für den Staff", beschrieb Kröger die derzeitigen Umstände. In dieser Woche (20. bis 24. Oktober) steht sie bei der Bahnrad-WM in Roubaix am Start.

