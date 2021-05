Nach Sturz: Evenepoel muss beim Giro aufgeben

Sega di Ala

Evenepoel war am Mittwoch in einen Sturz verwickelt, fuhr aber noch ins Ziel. Wegen starker Prellungen und Abschürfungen steige er nun aber auf Anraten seiner Teamärzte aus dem Rennen aus.

Es ergebe keinen Sinn, mit diesen Schmerzen weiterzufahren, wurde Evenepoel, der in seiner belgischen Heimat als neuer Eddy Merckx gefeiert wird, in der Mitteilung zitiert. Er werde sich nun in Belgien weiteren Untersuchungen unterziehen. Nach langer Verletzungspause hatte Evenepoel beim Giro sein erstes Rennen im Jahr 2021 bestritten, nachdem er letztes Jahr im August bei der Lombardei-Rundfahrt schwer gestürzt war.

Buchmann hatte beim 104. Giro d'Italia nach der Verwicklung in einen Massensturz zu Beginn der 15. Etappe von Grado nach Gorizia aufgeben müssen.

