Mentale Probleme: Kittel hat Verständnis für Dumoulin-Pause

Aber er bleibt sich auch treu, um sich die Zeit zu nehmen, die er braucht, und herauszufinden, wer er ist und was er will", schrieb der 32 Jahre Kittel auf Instagram.

Der 30 Jahre alte Niederländer Dumoulin hatte am Samstag in einem Video-Statement seines Teams Jumbo-Visma überraschend verkündet, dass er sich eine Auszeit vom Radsport nehmen werde, da er wegen der Erwartungen an ihn zu viel Druck verspüre. Noch am Tag zuvor hatten sein Team und der Giro-Sieger und Zeitfahr-Weltmeister des Jahres 2017 die Planung für die anstehende Saison bekanntgegeben.

"Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie es sich anfühlt und wie schwierig es sein kann, wenn man daran zweifelt, was man tut und über sein aktuelles Leben und seine Identität hinausblicken möchte", schrieb Kittel weiter.

Der gebürtige Arnstädter, der mit Dumoulin vier Jahre in einem Team fuhr, hatte im Mai 2019 ebenfalls mitten in der Saison seine Karriere beendet und diesen Schritt unter anderem mit Motivationsproblemen begründet. Mittlerweile studiert Kittel - mit 14 Tageserfolgen deutscher Tour-de-France-Rekordetappensieger - an der Universität Konstanz Wirtschaftswissenschaften und erwartet mit seiner niederländischen Lebensgefährtin das zweite Kind.

