Sant Feliu de Guíxols

Nach 171 Kilometern mit Start und Ziel in Sant Feliu de Guíxols an Spaniens nordöstlicher Küste wurde der Franzose Quentin Pacher Dritter.

Am Dienstag wird ein Sprintfinale erwartet. Nach 202 Kilometern endet die auf den letzten 30 Kilometern komplett flache Etappe im französischen Perpignan. Am Mittwoch und Donnerstag sind deutlich mehr Höhenmeter zu bewältigen. Die Rundfahrt endet am Sonntag in Barcelona.

dpa