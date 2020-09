Kämna stellt klar: Karriereende war nie ein Thema

Méribel

"Es stand nie zur Debatte, dass ich aufhören werde. Ich wollte meinen Kopf gerade bekommen. Ich war nicht zu 100 Prozent hinter dem Sport. Danach habe ich mir gesagt: Ich werde alles probieren, alles geben", sagte Kämna und fügte hinzu: "Ich hatte nie das Gefühl, dass ich aufhören möchte."

Das 24 Jahre alte Riesentalent hatte vor zwei Jahren mitten in der Saison eine mehrmonatige Pause eingelegt, auch Krankheiten hatten ihn damals zurückgeworfen. "Lennard hat große Erfolge im Nachwuchsbereich gefeiert. Dann lief es in den ersten Jahren bei den Berufsfahrern nicht so. Ich bin super happy, dass wir ihn auf die Erfolgsspur zurückbringen konnten", sagte Bora-hansgrohe-Teamchef Ralph Denk.

Kämna hatte 2014 bereits den WM-Titel der Junioren gewonnen und war mit großen Erwartungen zu den Profis gekommen. Nach guten Leistungen zum Ende der Tour 2019 ist ihm in diesem Jahr der Durchbruch geglückt.

