Kämna mit zweitem Saisonsieg bei der Tour of the Alps

Zweiter wurde Andrey Amador aus Costa Rica vor dem Spanier Jonathan Lastra. Seinen ersten Erfolg des Jahres nach mehrmonatiger Rennpause hatte Kämna im Februar bei der Andalusien-Rundfahrt gefeiert.

"Im Sprint wäre ich wohl chancenlos gewesen, darum habe ich in meine Attacken alles reingelegt, was ich noch hatte. Zweimal haben sie mich zurückgeholt, aber alle waren da am Limit, darum habe ich es ein drittes Mal versucht. Das hat dann geklappt und der Sieg tut richtig gut vor dem Giro", sagte Kämna.

Die Tour of the Alps gilt als klassisches Vorbereitungsrennen für den Giro d'Italia, der am 6. Mai in Budapest beginnt. Dort könnte Kämna als Helfer für Emanuel Buchmann starten, der in der Gesamtwertung unter die besten Drei fahren will.

