Kämna: Sehe mich als Mann für Etappensiege und Tagesrennen

Frankfurt/Main

"Ich fühle mich in der Rolle, die ich derzeit im Team Bora-hansgrohe habe, sehr wohl. Ich sehe mich auch weiterhin als Mann für Ausreißergruppen, Etappensiege, Eintagesrennen", sagte der 24 Jahre alte Kämna in einem Interview von " Stuttgarter Nachrichten" und " Stuttgarter Zeitung". Auf die Frage, wie lange das noch so sei, antwortete der Profi: "Das weiß ich nicht."

Kämna wird nach seinem Etappensieg bei der diesjährigen Tour zugetraut, dass er in Zukunft auch als Anwärter für die Gesamtwertung bei dreiwöchigen Landesrundfahrten eine Rolle spielen könnte. "Meine Karriere muss sich jetzt erst mal weiterentwickeln. Irgendwann werde ich es sicher ausprobieren, wie weit ich komme, wenn ich bei einem großen Etappenrennen auf die Gesamtwertung fahre", sagte Kämna. Für das kommende Jahr erwarte er aber die gleiche Rolle "wie bei der Tour 2020".

