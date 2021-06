Giro-Sieger Bernal in seiner Heimatstadt empfangen

Zipaquirá

"Ich weiß, dass wir gerade eine schwierige und komplizierte Zeit erleben, und ich will etwas Positives beitragen." In Kolumbien kommt es seit Monaten zu gewalttätigen Proteste gegen die Regierung. Demonstranten blockieren Straßen, die Polizei geht mitunter brutal gegen die Protestierenden vor. Mindestens zwei Dutzend Menschen kamen bei den Ausschreitungen bislang ums Leben.

Bernal hatte am 30. Mai die 104. Auflage der Italien-Rundfahrt gewonnen. Eigentlich wollte der Tour-de-France-Sieger von 2019 sofort danach in seine Heimat Kolumbien reisen, allerdings infizierten er und seine Freundin sich mit dem Coronavirus. Das Paar ging daraufhin in seinem Haus in Monaco in Quarantäne.

