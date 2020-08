Nizza

Martin fährt seit 2019 für das Team, das in diesem Jahr mit dem Slowenen Primoz Roglic gute Chancen auf den Tour-de-France-Sieg hat. Er ist bei der Tour als wichtiger Helfer von Roglic vorgesehen, gerade auf den flacheren Etappen. Für den 35-Jährigen ist es die zwölfte Tour-Teilnahme. Martin gewann in dieser Zeit fünf Etappen und fuhr zwei Tage im Gelben Trikot. Seine eigenen Ambitionen stellt er in diesem Jahr zurück.

© dpa-infocom, dpa:200826-99-313223/2

Anzeige

dpa