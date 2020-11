Deutschland sagt Teilnahme an Bahnrad-EM in Bulgarien ab

Frankfurt/Oder

Das Robert Koch-Institut hatte Bulgarien in der vergangenen Woche aufgrund steigender Corona-Infektionszahlen wieder zum Risikogebiet erklärt. Der europäische Rad-Verband UEC hält bislang am geplanten Termin fest. Die deutsche Mannschaft erreichte die Nachricht von der Absage im Rahmen eines Vorbereitungslehrgangs in Frankfurt (Oder), der nun abgebrochen wurde. "Politisch ist die Entscheidung nachvollziehbar. Für den BDR steht nicht nur das rein sportliche Abschneiden im Fokus", sagte Ausdauer-Bundestrainer Sven Meyer. "Sportlich gesehen ist es natürlich sehr, sehr schade. Die letzten Wochen hatten wir nochmals Zug im Training, da wir auf einen Wettkampf hinarbeiten konnten."

Bis zuletzt hatte die Mannschaft um Doppel-Weltmeister Theo Reinhardt aus Berlin auf eine Startmöglichkeit gehofft. Seit Abschluss der Heim-WM Ende Februar in Berlin hat es fast keine Wettbewerbe im Oval mehr gegeben. Wann die Bahnradfahrer wieder Wettkämpfe bestreiten können, ist ungewiss. "Wir gehen jetzt in die Saisonpause, lassen ein bisschen Luft ran und beginnen dann unsere Vorbereitung in Richtung Olympische Spiele", sagte Bundestrainer Meyer am Sonntag.

