Deutsches Rad-Team: Top-10-Platzierung als Ziel

Imola

Ich hoffe, dass wir beide einen Platz unter den Top 10 ergattern können. Der Kurs liegt uns gut", sagte Lisa Brennauer in einer Video-Schalte. Die 32 Jahre alte Allgäuerin, die 2014 den Weltmeister-Titel im Einzelzeitfahren erobert hatte, und Mieke Kröger gehen am Donnerstag (14.40 Uhr/ Eurosport/ ZDF Livestream) für den Bund Deutscher Radfahrer ( BDR) an den Start.

Einen möglichen Platz unter den ersten Fünf bezeichnete Brennauer als "eine sehr schöne Überraschung". Durch die monatelange Pause in diesem Sommer sei eine Prognose für das erste WM-Rennen diesmal besonders schwer, sagte die Radfahrerin. Kröger fungiert als Ersatz für die erkrankte Lisa Klein und wurde erst kurzfristig eingeflogen.

dpa