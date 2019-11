Die deutschen Verfolger-Mannschaften haben am Freitag beim Auftakt in die Weltcupsaison im Bahnradsport in Minsk deutsche Rekorde aufgestellt.

Zunächst verbesserte der Frauen-Vierer mit Franziska Brauße (Öschelbronn), Lisa Klein (Erfurt), Lisa Brennauer (Durach) und Gudrun Stock (München) die Bestmarke um fast eine Sekunde auf 4:15,412 Minuten.