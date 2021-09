"Dein Jan Ullrich": Jan Ullrich gratuliert Armstrong

Frankfurt/Main

Du hast mir unter die Arme gegriffen und gezeigt, dass der größte Rivale ein echter Freund werden kann. Deine Unterstützung hat dazu beigetragen, dass ich heute wieder gesund bin und mein Leben im Griff habe", schrieb Ullrich in dem Beitrag, den die "Bild am Sonntag" veröffentlichte. Armstrong hatte am Samstag seinen 50. Geburtstag.

"Dein 50. Geburtstag ist der perfekte Anlass, um auf unzählige Rennen zurückzublicken, die wir gemeinsam bestritten haben. Auf spannende Momente, mitreißende Erfolge und bittere Niederlagen. Aber ich verzichte darauf", schrieb Ullrich, der in Armstrongs bester Zeit von 1999 bis 2005 bei der Tour de France nie an dem Amerikaner vorbeikam. Später wurden Armstrong alle Tour-Titel wegen Dopings aberkannt. Sie wurden auch nicht neu vergeben.

"Ich wünsche Dir für Deine Zukunft nur das Allerbeste und freu mich auf unser nächstes Wiedersehen. Am liebsten ganz privat auf einem Rennrad", schrieb Ullrich und schloss seine Ausführungen mit dem persönlichen Gruß: "Dein Jan Ullrich".

dpa