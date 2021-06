Carapaz übernimmt Führung bei Tour de Suisse - Schachmann 6.

Leukerbad

Schachmann weiter Vierter

Erneut eine starke Leistung zeigte der Berliner Maximilian Schachmann vom Team Bora-hansgrohe, der im Sprint der Verfolger 39 Sekunden nach der Zieldurchfahrt von Carapaz Sechster der Tageswertung wurde. Mit 38 Sekunden Rückstand auf Carapaz rangiert Schachmann in der Gesamtwertung weiterhin gut positioniert auf Platz vier.

Das sechte Teilstück der Schweiz-Runfahrt 2021 führt am Freitag über 130,1 Kilometern von Fiesch nach Disentis Sedrun. Zu Ende geht das von vielen Fahrern als Generalprobe für die Tour der France genutzte Rennen am Sonntag in Andermatt.

