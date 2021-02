Buchmann Vierter bei Bergankunft der UAE-Tour

Jebel Hafeet

Den Tagessieg im 1031 Meter hoch gelegenen Jebel Hafeet sicherte sich der slowenische Top-Favorit Tadej Pogacar vor dem Briten Adam Yates. In der Gesamtwertung liegt Pogacar 43 Sekunden vor Yates. Buchmann spielt dort keine Rolle.

Am Mittwoch bietet sich beim World-Tour-Auftakt in den Vereinigten Arabischen Emiraten eine Chance für die Sprinter auf den Tagessieg. Die Entscheidung über den Gesamtsieg dürfte am Donnerstag bei der zweiten Bergankunft in Jebel Jais fallen.

