Egan Bernal, früherer Sieger der Tour de France, soll nach seinem schweren Trainingsunfall in seiner Heimat Kolumbien erneut operiert werden.

Dies ging aus der mittlerweile siebten Mitteilung des Universitätsklinikums La Sabana in der Nähe von Bogotá vom 27. Januar hervor: "Der Patient befindet sich in diesem Moment in einer Phase der Genesung oder eines tertiären Traumas", hieß es in der Mitteilung.