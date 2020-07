Ackermann sprintet zum Etappensieg bei der Sibiu Tour

Hermannstadt

Die Führung in der Gesamtwertung konnte Ackermanns österreichischer Teamkollege Patrick Konrad, der am Vortag Zweiter hinter seinem Landsmann und Teamkollegen Gregor Mühlberger wurde, verteidigen. Am Sonntag findet am Vormittag ein 12,5 Kilometer langes Bergzeitfahren statt. Zu Ende geht die viertägige Rundfahrt am Nachmittag mit einem 109 Kilometer langen Teilstück - erneut mit Start und Ziel in Hermannstadt.

Zwei WorldTour-Rennställe nehmen an der Rundfahrt in Rumänien nach der Corona-Pause teil: Bora-hansgrohe und das künftige Froome-Team Israel Start-Up Nation. Gemäß den Regeln des Weltverbandes UCI wurde bei allen Rennteilnehmern und deren Begleitern sechs Tage vor Rennbeginn ein Corona-Test vorgenommen. Während der kompletten Rundfahrt werden Fahrer und Betreuer in isolierten Hygieneblasen vom Organisationsteam sowie von den Medien getrennt. Zuschauer an Start und Ziel sind nicht zugelassen.

© dpa-infocom, dpa:200725-99-922842/2

