Ackermann chancenlos beim Start der UAE-Tour

Al Mirfa

Den Tagessieg feierte der niederländische Cross-Weltmeister Mathieu van der Poel vor seinem Landsmann David Dekker im Sprint einer etwa 20-köpfigen Spitzengruppe, zu der auch Tour-Sieger Tadej Pogacar gehörte.

Die Rundfahrt in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist nach der Absage der Tour Down Under im Januar der Auftakt der World-Tour in diesem Jahr. Bis zum 27. Februar bieten sich noch weitere Chancen für die Sprinter auf einen Etappensieg. Am Montag steht jedoch zunächst ein 13 Kilometer langes Einzelzeitfahren auf der Insel Al Hudayriat auf dem Programm. Die Entscheidung über den Gesamtsieg dürfte auf der fünften von sieben Etappen bei der Bergankunft in Jebel Jais fallen.

dpa