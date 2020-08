Gemütliches Einrollen ist in diesem Jahr nicht drin. Schon am zweiten Tag geht es bei der Tour de France in die Berge.

Nach dem Start in Nizza warten auf dem 186 Kilometer langen Teilstück am Sonntag gleich zwei Berge der ersten Kategorie, darunter auch der 1607 Meter hohe Col de Turini mit durchschnittlich 7,3 Prozent Steigung.