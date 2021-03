Norwegen legt Berufung gegen Klaebo-Disqualifikation ein

Der norwegische Skiverband will die Disqualifizierung des Skiläufers Johannes Klaebo bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf am Sonntag nicht hinnehmen.

"Wir sind grundsätzlich nicht mit der Disqualifikation einverstanden, weil wir nicht sehen, dass er etwas Verwerfliches getan hat", sagte Langlaufchef Espen Bjervig dem Norwegischen Rundfunk.