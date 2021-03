NBA-Profis Theis, Wagner und Hartenstein wechseln Clubs

Chicago

Hartenstein (22) wird von den Denver Nuggets zu den Cleveland Cavaliers geschickt. Von den beteiligten Teams gab es nach ersten Medienberichten am Donnerstag, dem letzten Tag der Wechselperiode in der besten Basketball-Liga der Welt, später die offiziellen Bestätigungen für die Deals.

Überraschend ist insbesondere der Abschied von Daniel Theis von den Boston Celtics, der seit seinem Wechsel in die NBA zur Saison 2017/2018 für das Team spielte und im System des NBA-Rekordmeisters in der laufenden und der vergangenen Saison eine wichtige Rolle eingenommen hatte. Diese Aufgabe soll nun offenbar mittelfristig der gebürtige Berliner Moritz Wagner übernehmen, der von den Washington Wizards an die Chicago Bulls abgegeben und von dort im Tausch mit Theis weiter nach Boston geschickt wurde.

Für die Wizards spielte Wagner die vergangenen eineinhalb Saisons. Zuvor stand er in seiner Debüt-Spielzeit bei den Los Angeles Lakers unter Vertrag. Hartenstein ist ebenfalls in seiner dritten NBA-Saison. Nach zwei Jahren für die Houston Rockets kam er erst vor dieser Spielzeit zu den Nuggets, die sich nun die Dienste von JaVale McGee sicherten. McGee ist wie Hartenstein als Center aktiv, hat aber als dreimaliger Meister viel mehr Erfahrung. In Cleveland wird Hartenstein nun Teil eines sehr jungen Teams.

© dpa-infocom, dpa:210326-99-980163/2

dpa