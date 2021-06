Zehnkämpfer Kaul mit Blitzstart über die Hürden

Ratingen

Noch schneller in der sechsten Disziplin der Olympia-Qualifikation war der Ulmer Mathias Brugger in 14,28 Sekunden. Dritter wurde Kai Kazmirek von der LG Rhein-Wied in 14,50 Sekunden. In der Gesamtwertung verbesserte sich Kaul mit 4935 Punkten auf den sechsten Rang. Der frühere WM-Dritte Kazmirek führt mit 5215 Zählern.

Kauls große Stärken liegen in den Disziplinen des zweiten Wettkampftages. Der Medaillenkandidat für Tokio ließ aber am Samstagabend offen, ob er den Zehnkampf beendet. Dies hängt von den Auftritten seiner deutschen Konkurrenten ab, die ebenfalls um die drei Tickets für die Sommerspiele kämpfen. Die Olympia-Norm von 8350 hat Kaul zwar mit seinem WM-Triumph von 2019 vorzuweisen, im Zweifelsfall entscheidet aber die aktuelle Leistung von Ratingen, wenn mehrere Athleten die Norm übertreffen.

