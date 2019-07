London

Damit blieb der 23-Jährige 21 Hundertstelsekunden unter der Bestmarke, die er am 13. Juni bei den Bislett Games in der norwegischen Hauptstadt aufgestellt hatte. Der zweitplatzierte Türke Yasmani Copello (48,93) hatte in London fast zwei Sekunden Rückstand auf Warholm.

Drei Wochen nach ihrem Rekordlauf über 3000 Meter in Stanford/ USA sah es für Top-Talent Konstanze Klosterhalfen über 1500 Meter im Olympiastadion von 2012 zunächst ganz gut aus - doch dann übernahm Europameisterin Laura Muir die Führung und zog auf der Schlussrunde unwiderstehlich davon. Die Britin gewann in 3:58,25 Minuten; Klosterhalfen wurde noch von drei Läuferinnen überspurtet und am Ende Fünfte in 4:00,43 Minuten.

"Mit dem Rennen und auch mit der Zeit bin ich nicht zufrieden", sagte die 22 Jahre alte Leverkusenerin der dpa. "Ich habe einen Fehler gemacht, weil ich nicht an Laura dran geblieben bin", meinte Klosterhalfen, die seit dem vergangenen Jahr in den USA beim umstrittenen Oregon-Projekt unter Alberto Salazar trainiert. "Aber ich weiß, dass da noch mehr drin ist."

Speerwurf-Europameisterin Christin Hussong vom LAZ Zweibrücken landete mit 65,73 Metern auf dem dritten Platz. Den Sieg sicherte sich die EM-Fünfte Taziana Chaladowitsch aus Weißrussland mit 66,10 Metern.

dpa