Dortmund

Dabei blieb die Weltmeisterin von 2015 hinter ihrer Saisonbestweite von 19,11 Metern zurück, ist aber dennoch eine Medaillenanwärterin für die Hallen-EM in zwei Wochen im polnischen Torun. Zweite mit deutlichem Abstand hinter Schwanitz wurde Sara Gambetta (Halle/Saale) mit 18,06 Metern. Die Titelkämpfe in der Rudolf-Körnig-Halle finden unter strengen Hygienemaßnahmen und ohne Zuschauer statt. Insgesamt sind am Wochenende 250 Teilnehmer dabei.

