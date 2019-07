Der Mainzer Niklas Kaul ist die deutsche Zehnkampf-Hoffnung. Bei der U23-Europameisterschaft in Gävle/Schweden gewann er nicht nur den Titel. Mit den dabei erzielten 8572 Punkten ist der 21-Jährige in die Weltklasse aufgestiegen und bei der WM in Doha ein Medaillenkandidat.