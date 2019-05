Der zweimalige Kugelstoß-Weltmeister David Storl hat aus Verletzungsgründen seinen Saisoneinstieg verschoben.

"Aufgrund muskulärer Probleme im Bereich des unteren Rückens war es David im zurückliegenden Trainingslager in Belek leider nicht möglich, vollumfänglich zu trainieren", heißt es in einer Mitteilung des Mitteldeutschen Kugelstoßteam am Dienstag.