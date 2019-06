Lassizkene scheitert in Ostrava an Weltrekordhöhe

Leichtathletik Leichtathletik - Lassizkene scheitert in Ostrava an Weltrekordhöhe Mit der Jahresweltbestleistung von 2,06 Metern und einem knapp verpassten Weltrekord hat Hochsprung-Weltmeisterin Marija Lassizkene beim Leichtathletik-Meeting im tschechischen Ostrava ein Glanzlicht gesetzt.

Scheiterte in Ostrava an der Weltrekordhöhe von 2,10 Meter: Marija Lassizkene in Aktion. Quelle: Petr Sznapka/CTK