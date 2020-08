Monte Carlo

"Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme", sagte ihr Manager Dany Biegler der Deutschen Presse-Agentur. Klosterhalfen trainierte seit dem vergangenen Jahr und auch in der Corona-Krise auf dem Nike-Campus in Oregon in den USA.

Die 23-Jährige hatte am vergangenen Wochenende bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Braunschweig schon gefehlt - "aufgrund der aktuell erschwerten Umstände hinsichtlich Reiseplanungen und der damit zusammenhängenden Gesamtorganisation", wie es hieß. Nach DLV-Angaben sollte sie in diesem Sommer noch bei Meetings in Deutschland starten, dies ist nun aber offen. Klosterhalfen gilt als große Olympia-Hoffnung des DLV für 2021.

Anzeige

© dpa-infocom, dpa:200812-99-137083/4

Weitere DNN+ Artikel

dpa